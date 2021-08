Stade Brest presenteert AZ-doelman Marco ’Big’ Bizot

Met zijn transfer wordt de inwoner van Hoorn beloond voor zijn sterke vier laatste seizoenen. AZ ontvangt een transfersom van naar verluidt vijf miljoen euro voor de keeper, die nog één jaar onder contract stond in Alkmaar. Vooruitlopend op zijn transfer ontbrak Bizot zondag al in het oefenduel van AZ met Sociedad (1-0).

„Vandaag begint er een nieuw avontuur voor mij en mijn gezin in Frankrijk. Daarom dit bericht aan iedereen met een AZ-hart. Afgelopen vier jaar heb ik me als een van jullie gevoeld. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de bijzondere momenten die jullie mij gegeven hebben in mijn AZ-tijd”, schrijft Bizot op zijn Instagrampagina.

In de Ligue 1 komt Bizot in ieder geval zijn oud-ploeggenoot Calvin Stengs tegen. De aanvallende middenvelder vertrok onlangs naar OGC Nice.