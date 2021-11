Premium Het beste van De Telegraaf

Eindhovenaren voor derde keer dit seizoen in achtervolging op Ajax PSV slaagt er maar niet om te breken met jaarlijkse traditie

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Bruma kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

HEERENVEEN - PSV slaagt er maar niet in om te breken met een traditie. Al tien jaar lukt het de Eindhovense club niet in om een wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion te winnen van SC Heerenveen. Daar kwam zondagavond geen verandering in, al speelde PSV nog zo’n puike eerste helft. Het duel eindigde in 1-1.