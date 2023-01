Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Jeroen Delmee is verademing voor Oranje en misschien wel hele Nederlandse hockey

Bondscoach Jeroen Delmee. Ⓒ ANP/HH

Soms vertelt een eindklassering op een mondiaal hockeytoernooi niet altijd het echte verhaal. Vier jaar geleden bereikte het Nederlands elftal op het WK in hetzelfde India onder Max Caldas de finale. Ditmaal werd de weg naar die eindstrijd door België in de halve finale versperd. Desondanks zit er een stuk meer muziek in het huidige Oranje dat zondag brons won, dan het team van destijds.