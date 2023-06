Groenewegen sprint meteen naar zege in Slovenië, Kelderman vijfde in Zwitserland

De Duitser Phil Bauhaus werd na bijna 190 kilometer tweede, voor de Italiaan Matteo Moschetti. Groenewegen mag door zijn vijfde zege van het seizoen donderdag in de leiderstrui beginnen aan de 164 kilometer lange rit tussen Zalec en Ormoz. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won de etappekoers de afgelopen twee keer, maar doet nu niet mee.

Groenewegen sprak van een zware en warme dag. „Andere teams wilden ons ook niet helpen de vluchters terug te halen, ik weet niet waarom. Maar ik stond centraal in onze tactiek en werd op het perfecte moment goed afgezet. Ik wil mijn hele team bedanken voor het harde werk, we gaan het vanavond vieren.” De 29-jarige Amsterdammer won in 2022 en 2018 ook al in de Sloveense plaats Rogaska Slatina.

Kelderman vijfde in bergrit in Zwitserland, Gall nieuwe leider

Wilco Kelderman is in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland als vijfde geëindigd. De 32-jarige Nederlandse renner van Jumbo-Visma gaf in de 152,5 kilometer lange bergrit tussen Monthey en Leukerbad 1.05 toe op ritwinnaar Felix Gall. De Oostenrijker, die een dag eerder als tweede finishte, nam de leiding over van de Deen Mattias Skjelmose.

Gall, die fietst voor AG2R-Citroën, kwam bergop solo aan. De Belg Remco Evenepoel werd op iets meer dan een minuut achterstand tweede. Skjelmose eindigde dit keer als derde. In het klassement heeft Gall een voorsprong van 2 seconden op Skjelmose en 16 seconden op Evenepoel. Kelderman volgt op de vijfde plek op 1.12 van Gall.

Philipsen troeft Jakobsen af in Baloise Belgium Tour

Jasper Philipsen heeft de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De 25-jarige Belgische wielrenner van Alpecin-Deceuninck bleef in de sprint de Nederlander Fabio Jakobsen net voor. Mathieu van der Poel, vermoedelijk de renner die het meeste initiatief toonde, staat mede op basis van bonificatieseconden achter ploeggenoot Philipsen op de tweede plaats in het klassement.

De rit ging over zo’n 170 kilometer, met start en finish in Scherpenheuvel.

„Het was een dag die zich leende voor aanvallen”, zei Philipsen. „We hebben dat in eerste instantie geprobeerd met Mathieu. Helaas kon hij zijn ontsnapping net niet tot het einde volhouden. Gelukkig hadden we als ploeg meerdere mogelijkheden en heb ik het kunnen afmaken. Dat geeft een goed gevoel. Ik woon in de buurt. Onderweg heb ik veel steun van de fans gevoeld.”

Philipsen won eerder dit seizoen de derde en de zevende etappe van Tirreno-Adriatico, Classic Brugge-De Panne, Scheldeprijs en de Elfstedenronde in Brugge. Lange tijd had een kopgroep van een tiental renners het initiatief gehad. Daarin bevonden zich onder andere Van der Poel, Ramon Sinkeldam en Cees Bol.

Van der Poel

De laatste vier overblijvers van de ontsnapping, onder wie Van der Poel, werden op een kleine 3 kilometer van de finish achterhaald. Van der Poel eindigde als zesde in de etappe."Ik voelde me redelijk goed vandaag", blikte Van der Poel terug.

Van der Poel: "We hadden het plan om met de ploeg de koers hard te maken. Vandaar onze versnelling op die kasseienzone. De rest moest op die manier aan de bak. Wij trokken met vijf renners de Wijndries op, de laatste helling van de dag. Daar versnelde ik nog eens, maar uiteindelijk legde ik de focus daarna op de 'Gouden Kilometer', vanwege de daar te verdienen bonificatieseconden."

Bonificatie

De bonificatieseconden hielpen de Nederlander aan de voorlopige tweede plaats in het klassement. "Het was ook de bedoeling om daarna door te trekken. Toen we wisten dat er een grote groep zat aan te komen met Philipsen hebben we ons op zijn kansen gericht. Door onze aanvallende manier van koersen hadden de andere sprintersploegen al heel wat werk moeten verrichten. En ik heb deze inspanningen nodig om echt in topconditie naar de Tour de France af te reizen."