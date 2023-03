Janssen, Roord en Wilms met Vfl Wolfsburg door in Champions League

Alexandra Popp schoot al na twintig minuten de 1-0 in de touwen voor de tweevoudig winnaar van de Champions League bij de vrouwen. Daardoor moest PSG, met Lieke Martens maar zonder de geblesseerde Jackie Groenen, minimaal tweemaal scoren om een verlenging af te dwingen.

Kadidatou Diani bracht na een half uur met de gelijkmaker de hoop terug aan Franse zijde. Het hielp de Françaises echter niet toen Diani, de o zo gevaarlijke centrumspits, nog voor rust uitviel.

Uitblinkster Janssen

Het was een wonder dat er in de tweede helft niet gescoord werd, zoveel kansen kregen beide teams over en weer. ’VfL’ raakte onder meer tweemaal het houtwerk en zag Roord, oog in oog met Sarah Bouhaddi, de bal net niet genoeg over de PSG-doelvrouwe liften.

Ook de gasten kregen kansen, onder meer na een zeldzaam slippertje van Dominique Janssen, de beste speelster aan Duitse zijde. De koele Limburgse centrumverdedigster was een sta-in-de-weg voor de snelle Parijse spitsen en regisseerde het spel van achteruit.

Pelova

Janssen speelde net als rechtsback Lynn Wilms een hele wedstrijd. Roord werd een kwartier voor tijd vervangen door de Poolse spits Ewa Pajor, terwijl Martens na 54 minuten het veld moest ruimen voor de Chinese Mengwen Li. De ploeg uit Wolfsburg wacht op 22 april in de halve eindstrijd nu een confrontatie met Arsenal. De ploeg van Victoria Pelova rekende woensdagavond af met Bayern München. Pelova, in de winterstop overgekomen van Ajax, lijkt de aanpassing in Londen inmiddels voorbij. Dat zal Oranje-bondscoach Andries Jonker, die zijn speelsters volgende week voor de vriendschappelijke duels met Duitsland en Polen weer in de armen mag sluiten, tot tevredenheid stemmen.