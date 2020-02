’Formule 1-teams willen opheldering over schikking FIA met Ferrari’

Dat meldt de BBC, die geen teams bij naam noemde. Volgens de Britse omroep is nu onduidelijk of Ferrari in 2019 de regels heeft overtreden.

De FIA stelde in 2019 een onderzoek in naar de motor van Ferrari, onder meer na klachten van Red Bull. Ferrari zou oneerlijk voordeel hebben met het gebruik van een sensor bij de brandstoftoevoer. Een formeel protest kwam er niet, maar toch besloot de FIA de motor aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

De uitkomsten van dat onderzoek bevreemdden de teams in de Formule 1, die afgelopen week hun tweede en laatste serie testdagen afwerkten in Barcelona. De FIA repte van een schikking met Ferrari, waarvan de details geheim bleven voor de andere teams. De FIA meldde alleen dat er een akkoord was bereikt over een aantal technische aspecten.