Mercedes-teambaas Toto Wolff over record Max Verstappen: ‘Iets voor Wikipedia’

Wolff werd na de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Italië voorgelegd dat het Mercedes nooit is gelukt om zoveel races op rij te winnen. Verstappen staat inmiddels op tien zeges op rij, Red Bull zelfs op vijftien.

,,Onze situatie was iets anders, omdat we binnen het team twee coureurs hadden die het tegen elkaar opnamen”, doelde Wolff op het feit dat Sergio Pérez totaal niet is opgewassen tegen Verstappen. ,,Ik weet niet of Max om die records geeft. Voor mij zou het niet belangrijk zijn. Die cijfers zijn iets voor Wikipedia en niemand leest dat verder.”