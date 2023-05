Corona slaat toe bij Jumbo-Visma: Gesink en Foss missen Giro d’Italia

Zowel Tobias Foss als Robert Gesink is geveld door het coronavirus en kan niet deelnemen aan de eerste grote wielerronde van het seizoen. Jos van Emden (zijn 12e deelname) en Rohan Dennis zijn de vervangers van het tweetal, meldt de ploeg op sociale media. De Sloveen Primoz Roglic is de kopman van Jumbo-Visma voor de Giro d'Italia, die zaterdag begint met een individuele tijdrit in Fossacesia.

De voortekenen dat Gesink en Foss de Giro zouden missen, waren er afgelopen weekeinde al. Jumbo-Visma haalde het niet-fitte tweetal afgelopen zaterdag uit de Ronde van Romandië, in die koers greep het coronavirus vorige week om zich heen. Op tijd hersteld voor de Giro zijn Gesink en Foss dus niet.