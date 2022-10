Vitesse spoelt bekerechec weg met zege op Emmen

Het door Phillip Cocu getrainde Vitesse heeft wel een gaatje geslagen met de onderste twee in de Eredivisie, FC Volendam en FC Emmen, waarmee de Arnhemmers twee weken geleden nog de laatste plaats deelden. De 3-0 zege bij SC Cambuur vorige week zorgde voor nieuw elan, maar het midweekse bekerechec bezorgde het zelfvertrouwen direct weer een knauw. Dat was zichtbaar in het Gelredome, waar Vitesse niet sterk aan de wedstrijd begon.

Tot tweemaal toe ontsnapte de ploeg van Cocu aan een achterstand. In de achtste minuut leek FC Emmen terecht op voorsprong te komen door Mark Diemers, maar op indicatie van de VAR ging er een streep door de goal, omdat eerder in de aanval Rui Mendes nipt buitenspel had gestaan. Even later leken de Drenten alsnog de leiding te pakken, maar na een moeizame redding van Vitesse-doelman Daan Reiziger op een hard schot van Miguel Araujo bleef de bal hangen en leek Mendes de bal voor het intikken te hebben, maar met een uiterste krachtsinspanning wist Melle Meulensteen de bal via de paal (!) nog weg te werken.

Goed opgericht

Het degradatiegevaar speelde weer door de hoofden van de Vitesse-fans, maar de ploeg richtte zich goed op. Opnieuw was het Brighton-huurling Kacper Kozlowski, die is opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Polen, die het verschil maakte. De balvaardige middenvelder, die onder Cocu vanaf rechts speelt, gaf zijn bewaker Julius Dirksen het nakijken. Op zijn voorzet trapte Bartosz Bialek half mis, maar Gabriel Vidovic pikte de bal op en schoot met links raak (1-0). De eerste goal in dienst van Vitesse voor de pas 18-jarige Bayern-huurling, van wie de verwachtingen in Beieren hooggespannen zijn.

Sondre Tronstad houdt Ahmed El Massaoudi af. Ⓒ ProShots

De voorsprong deed het wedstrijdbeeld kantelen in het voordeel van Vitesse, dat het spel daarna domineerde. Ryan Flamingo, die bij de stand van 0-0 al dicht bij een goal was geweest, miste een goede kans, terwijl direct na de openingsgoal Kozlowski na een knappe individuele actie de paal had geraakt. De Pool is uiterst vaardig aan de bal en is een speler, die duidelijk voor iets extra’s kan zorgen. Dat zou ook zijn landgenoot Bialek moeten kunnen, maar die had zijn avond niet. De lange spits, gehuurd van VfL Wolfsburg, had voortdurend ruzie met de bal en verprutste door eigen onbeholpenheid een paar goede kansen.

Rake Wittek

Vlak voor rust verdubbelde Vitesse de voorsprong. Linksachter Maxi Wittek verraste uit een vrije trap FC Emmen-doelman Mickey van der Hart in de korte hoek. De thuisploeg leek op rozen te zitten, maar verzuimde na rust op dezelfde voet door te gaan, waardoor FC Emmen zich terug in de wedstrijd kon knokken. De aansluitingstreffer van Diemers kwam fortuinlijk tot stand, want het schot van de Leeuwardenaar zeilde na van richting te zijn veranderd over Vitesse-doelman Daan Reiziger heen. De oud-Ajacied is al de derde doelman, die dit seizoen het Vitesse-doel verdedigt. FC Emmen kreeg door de goal van Diemers weer hoop en zette nog aan voor een slotoffensief, maar de Drentse ploeg kon geen vuist meer maken, waardoor de derde zege van Vitesse van dit seizoen niet meer in gevaar kwam.