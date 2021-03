Stefan de Vrij komt met Inter met de schrik vrij tegen Torino

Na een uur spelen opende Romelu Lukaku de score voor Inter vanaf de penaltystip. Dat was zijn negentiende competitietreffer, één minder dan topscorer Cristiano Ronaldo van Juventus. Torino antwoordde sterk door in de 70e minuut voor de gelijkmaker te tekenen. Antonio Sanabria schoot zijn ploeg uit een rebound op gelijke hoogte.

In de slotfase voorkwam Martínez een verrassend gelijkspel voor de Italiaanse koploper. Na een voorzet van Alexis Sánchez kopte de Argentijn raak. Bij de bezoekers speelde verdediger Stefan de Vrij de hele wedstrijd.

Inter staat nu 9 punten los van nummer 2 AC Milan, dat de marge zondagavond in de thuiswedstrijd tegen subtopper Napoli weer op 6 punten kan brengen.

Graziano Pellè belangrijk voor Parma

Parma, ook degradatiekandidaat, won op eigen veld verrassend van subtopper AS Roma: 2-0. Aanvaller Joshua Zirkzee viel bij de thuisclub in de 61e minuut in voor Graziano Pellè. Rick Karsdorp bleef bij AS Roma op de bank.