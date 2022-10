Van de Zandschulp behoudt plek op wereldranglijst na exit tegen Djokovic

Griekspoor snakt naar een overwinning. Op zijn laatste drie toernooien, waaronder de US Open, bleef hij steken in de eerste ronde. Afgelopen week verloor Griekspoor in Astana van de Kazak Alexander Bublik. Van de Zandschulp bereikte in de hoofdstad van Kazachstan de tweede ronde, waarin Novak Djokovic veel te sterk was. De Serviër boekte in Astana zijn derde toernooizege op rij, maar blijft zevende staan.

Van de Zandschulp (27) heeft nu een week rust. Hij doet volgende week mee aan het toernooi van Antwerpen. Tim van Rijthoven, de nummer 116 van de wereld, bereikte via de kwalificatie het hoofdschema in Florence. Van Rijthoven neemt het in de eerste ronde op tegen een andere qualifier, de Zweed Mikael Ymer. Griekspoor treft maandag op het Italiaanse hardcourt de als vijfde geplaatste Aslan Karatsev uit Rusland.

Bij de vrouwen zakte Arantxa Rus twee plaatsen, van 113 naar 115.