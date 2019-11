Cibulkova houdt het voor gezien

De 30-jarige Slowaakse won acht titels op de WTA Tour en verdiende bijna 14 miljoen euro aan prijzengeld. In 2016 schreef ze de WTA Finals in Singapore op haar naam. Cibulkova bereikte in 2014 bij de Australian Open als eerste Slowaakse tennisster de finale van een grandslamtoernooi. Daarin was de Chinese Li Na te sterk.

Cibulkova heeft geen zin meer in het intensieve trainings- en wedstrijdschema en de vele buitenlandse reizen op de WTA Tour. Ze gaat zich onder meer richten op haar tennisacademie in Bratislava en haar horecaonderneming ’The Velvet’, een restaurant annex nachtclub.