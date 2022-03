Dylan Groenewegen heeft veel last van valpartij en verlaat Parijs-Nice

De 28-jarige Amsterdammer, die vorige maand twee ritzeges boekte in de Ronde van Saudi-Arabië, kon in de eerste etappes van Parijs-Nice niet meedoen in de strijd om de dagzeges. Landgenoot Fabio Jakobsen won maandag in Orléans de tweede etappe. Groenewegen ontbrak toen in de massasprint na een val eerder in de rit.

Heel wat renners besloten Parijs-Nice na vier dagen voor gezien te houden, met een zware heuvelrit voor de boeg. Zo verliet Matteo Trentin de koers omdat hij symptomen van een hersenschudding vertoont. De Italiaan van Team Emirates was maandag net als Groenewegen onderuit gegaan. In de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl haakten donderdag Zdenek Stybar en Yves Lampaert af.

De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma heeft na winst van de tijdrit op woensdag de leiding in het algemeen klassement.