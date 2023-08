Rico Verhoeven in november na twee jaar weer in actie

Kickbokser Rico Verhoeven maakt 4 november zijn rentree in de ring. De 34-jarige Nederlander neemt het tijdens het evenement Collision 6 van Glory in de Gelredome in Arnhem op tegen Tariq Osaro, een Nederlandse Nigeriaan die is opgegroeid in Amersfoort.

Verhoeven verdedigt tegen Osaro zijn wereldtitel. De Brabander, sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen, zou het aanvankelijk in maart opnemen tegen de Kroaat Antonio Plazibat, maar vlak voor de bekendmaking van het gevecht raakte de Nederlandse wereldkampioen geblesseerd aan zijn knie. Verhoeven kwam eind 2021 voor het laatst in actie voor Glory, toen hij te sterk was voor Jamal Ben Saddik. Verhoeven wankelde in de eerste twee ronden tegen zijn Belgische uitdager, maar hij gaf niet op en werd in de vierde ronde als winnaar aangewezen. Telesport nieuwsbrief Dagelijks het belangrijkste sportnieuws, uitslagen, analyses en interviews. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.