Thorgan Hazard laat ‘heerlijke signalen’ zien

Van Aanholt begon midweeks in de bekerwedstrijd tegen FC Emmen al in de basis. Daar lijkt ook de andere nieuweling Hazard niet ver vanaf te zitten. ,,Ook Thorgan zou kunnen starten. De vraag is of hij een hele wedstrijd kan spelen. Wat goede signalen zijn, is dat zijn acties meteen rendement opleveren. Zijn eerste balcontact tegen Feyenoord is een goal, hij valt in tegen FC Emmen en legt een bal klaar voor Luuk, die hem binnen schiet. Dat zijn heerlijke signalen, dat een speler snel geaard is en zich goed in de groep voelt. Nu is het zaak om de komende weken het aantal speelminuten uit te bouwen”, aldus Van Nistelrooy, die nog een appeltje te schillen heeft met FC Groningen na de 4-2 nederlaag eerder dit seizoen. De geschorste Armando Obispo en geblesseerde Anwar El Ghazi ontbreken.

Van Nistelrooy beseft dat zijn team niet veel fouten meer kan maken. PSV heeft nu al evenveel verliespunten als in het complete vorige seizoen. Toen was dat niet genoeg voor de titel. ,,We gaan nu in een fase in waarin we niet veel fouten meer kunnen maken. Het is do or die. Het is een must om ook deze wedstrijd weer drie punten bij te schrijven. Maar hoe je er ook voor staat en wat anderen ook doen, bij PSV is dat altijd zo.”