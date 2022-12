Premium Het beste van De Telegraaf

Succes smaakt naar meer na historische WK-prestatie Frustraties groot, maar de toekomst lijkt zonnig voor Marokko

Door Jeroen Kapteijns

Luka Modric schudt Hakim Ziyech de hand. Ⓒ REUTERS

DOHA - Een medaille zat er net niet in voor stuntploeg Marokko op het WK 2022, maar ’De Leeuwen van de Atlas’ hebben wereldwijd een geweldige indruk achtergelaten. Na de 2-1 nederlaag in de troostfinale tegen Kroatië sprak de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui de verwachting uit dat er in de komende vijftien tot twintig jaar een wereldkampioen uit Afrika zal komen. Of dat Marokko gaat zijn, staat in de sterren geschreven, maar wel zijn alle voorwaarden aanwezig om van het Noord-Afrikaanse land een stabiele factor in de mondiale subtop te maken met de kans op uitschieters naar boven, zoals dit WK met de voor Afrika historische vierde plaats.