Haase naar eindstrijd challenger in Bangkok

De Hagenaar, die zich terug wil knokken naar de top-100 van de wereld, verloor vorige week in de tweede ronde van de Italiaan Andrea Arnaboldi. Hij bleef in de Thaise hoofdstad, waar deze week nog een toernooi wordt gehouden. Daarin was hij zaterdag in de halve finale te sterk voor de Fransman Hugo Grenier: 7-6 6-3.

Haase, als tiende geplaatst op de Bangkok II Open, treft daarin Federico Gaio. De als achtste geplaatste Italiaan is de nummer 151 van de wereld. Haase is tien plaatsen daaronder gerangschikt.