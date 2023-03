Premium Het beste van De Telegraaf

Spakenburg waarschuwt PSV na ’teleurstelling’: ’We kunnen nog steeds naar De Kuip’

Door Robert Toret Kopieer naar clipboard

Spakenburg-trainer Chris de Graaf Ⓒ Pro Shots

BUNSCHOTEN - ,,Het is toch ongelooflijk. Ik weet niet wat wij ervoor moeten doen om naar die Kuip te mogen!’’ Het was de eerste reactie van Spakenburg-trainer Chris de Graaf op de loting voor de halve finale van de KNVB-beker, zaterdagavond in de live-uitzending van De Eretribune op ESPN. Zijn stuntploeg neemt het voor een plek in de eindstrijd thuis op tegen PSV.