’Hertest van uit Giro vertrokken Michael Matthews (Sunweb) blijkt negatief’

De negatieve hertest kan erop wijzen dat het resultaat van Matthews’ eerste coronatest vals-positief was. Sunweb gaat binnenkort nog een test uitvoeren om te bepalen of Matthews, die momenteel geen symptomen vertoont, later dit seizoen nog wedstrijden zal rijden.

Team Sunweb besloot zonder Matthews toch verder te rijden in de Giro. Kopman Wilco Kelderman (29) maakte veel indruk in de eerste week en staat op de tweede plaats in het klassement. Het gat met leider Joao Almeida is slechts iets meer dan dertig seconden.

Sunweb liet Tiesj Benoot afgelopen zondag niet starten in Gent-Wevelgem, nadat de Belg naast landgenoot Jan Bakelants, die later besmet bleek, aan een talkshow-tafel had gezeten.