Tillman debuteert bij Jong PSV met zege op Telstar

De 17-jarige Tygo Land, die zaterdag in de ontmoeting met FC Utrecht zijn debuut in het eerste elftal van PSV maakte, had net als Tillman een basisplaats.

Jong AZ versloeg Jong FC Utrecht ook met 1-0. Aanvaller Jayden Addai scoorde in de blessuretijd van de eerste helft.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie