UEFA straft Fenerbahçe: geen uitfans mee naar FC Twente

Fans van de Turkse club misdroegen zich vorige week in de wedstrijd in de derde voorronde bij Maribor. Er waren grootschalige rellen op de tribune en de wedstrijd werd zelfs tijdelijk gestaakt. Fenerbahçe heeft nog wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. Als de straf overeind blijft is dat een zorg minder voor FC Twente en de lokale autoriteiten.

In Enschede werd gevreesd voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe vanwege potentiële veiligheidsproblemen. Eerder dit seizoen liep het bij FC Twente-Hammarby uit de hand waardoor de club uit Enschede geen supporters mocht meenemen naar de return in Zweden.

FC Twente speelt donderdag in Istanbul het eerste duel met Fenerbahçe. Zo’n 350 fans reizen de ploeg achterna.