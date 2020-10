Elton Kabangu werd zwaar getroffen door het coronavirus: ’Ik weet dat God mij heeft gered’

De 22-jarige aanvaller werd doodziek van het virus, lag lange tijd in het ziekenhuis, moest enige tijd op de intensive care verpleegd worden en heeft vandaag na drie maanden absentie weer zijn opwachting gemaakt op de club. „Ik heb lang in het ziekenhuis gezeten. Het was geen prettige ervaring. Ik heb het overleefd. Daarvoor moet ik God bedanken. Nu moet ik vooruit kijken en hard werken en hard trainen om zo snel mogelijk helemaal wedstrijdfit te zijn.”

Op de maandagochtendtraining van Willem II werd Kabangu door zijn ploeggenoten en trainers met applaus onthaald. „Een goed gevoel. Het was natuurlijk drie maanden geleden. Ik ben gewoon blij dat ik iedereen weer heb kunnen zien”, aldus Kabangu, die gedurende zijn ziekteperiode veel steun heeft gehad vanuit de club. „Bijna het hele team heeft mij berichtjes gestuurd. Ze waren allemaal bezorgd, de staf ook, het bestuur ook. Iedereen heeft mij goed gesteund. Dat heeft mij geholpen om positief te blijven en hard te werken om weer terug op de club te komen”, vertelt de Willem II-speler op de website van zijn club.

Aanvankelijk leek het met Kabangu te gaan als met de meeste voetbalprofs na een positieve coronatest. „Op 27 juli kwamen we samen om de coronatest te doen. Op 28 juli kreeg ik de uitslag en was ik positief. Toen heb ik thuis in quarantaine gezeten. In het begin heb ik geen symptomen gehad, maar toen werd het erger. En toen werd ik héél erg ziek.”

Dat een goed getrainde sportman op de intensive care terecht kan komen door het coronavirus past niet in het beeld dat de ziekte vooral bij oudere en kwetsbare mensen hard toeslaat. „Ik vind het zelf bizar. Ik heb er niet zoveel woorden voor. Ik ben ziek geworden. Ik denk dat dit iedereen kan overkomen. Ik heb het nu zelf meegemaakt.”

Kabangu kwam gesloopt terug uit het ziekenhuis en had als voetbalprof ineens moeite met de meest basale dingen. „Conditioneel heb ik het echt gevoeld. De trap op was al moeilijk. Dan was ik kortademig. Het was niet gemakkelijk. De spiertjes waren ook een beetje weg. Ze hebben lang stilgezeten. Toen ik uit het ziekenhuis kwam, ben ik gelijk weer aan het werk gegaan in de gym en zo. De kilo’s die ik had verloren, heb ik bijna allemaal terug. Dat is wel positief.”

Thuis bij zijn moeder kreeg Kabangu tijdens zijn ziekteperiode alle zorgen en aandacht die hij nodig had. „Ik ben goed verzorgd door mijn moeder. Ik heb lang thuis op de bank gezeten. Ze heeft alles voor mij gedaan. Ze heeft heel veel voor mij betekend. Ik kan alleen maar God bedanken dat ik zo’n moeder heb. Ze is heel belangrijk voor mij geweest.”

Terwijl Kabangu vocht voor zijn herstel, begon voor zijn ploeggenoten van Willem II het seizoen met onder andere de Europese wedstrijden tegen FC Progrès Niederkorn en Rangers FC. „Vanuit het ziekenhuis heb ik het Europese avontuur tegen Niederkorn gevolgd. Ik was heel blij en ik hoopte dat we door zouden stoten, maar jammer genoeg zijn we uitgeschakeld. Maar ik was supertrots op de mooie overwinning in de eerste wedstrijd nadat de club zo lang geen Europees voetbal had gespeeld. Ik was heel trots op de jongens en ik ben ze vanuit het ziekenhuis blijven steunen.”

Na drie maanden absentie is Kabangu klaar om bij de club weer de draad op te pakken. Daarmee ligt hij iets voor op het schema dat was opgesteld. „Het gaat goed. Conditioneel gezien gaat het ook redelijk goed. Ik heb nergens meer last van. Ik ben lekker gezond nu. Dat is het allerbelangrijkste. Het blijkt dat ik goed herstel en ik loop een beetje voor. Dat is alleen maar goed nieuws. Ik ben er blij mee, dat ik weer zo snel op het veld mag.”

In de wedstrijden zal Kabangu voorlopig nog niet te zien zijn. „Ik ga voorlopig met de conditietrainers werken. Loopwerk en een paar testjes afleggen. De bedoeling is dat ik binnen twee, drie weken weer met de groep ga trainen als alles goed verloopt. We moeten afwachten hoe mijn lichaam gaat reageren. Ik heb er veel vertrouwen in. Ik weet zeker dat het goed komt.”

De ziekteperiode heeft de Willem II-speler wel aan het denken gezet. „Ik ben heel erg gelovig en ik weet dat God mij heeft gered. Ik zie het leven nu ook anders. Ik ga meer genieten van mijn familie en zo. Ik weet nu dat het snel kan gaan. Het kan goed gaan, maar het kan ook heel slecht gaan. Je moet dat beseffen voordat het te laat is. Ik hoop dat mensen niet naïef gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en de regels respecteren. Probeer zo veilig mogelijk te blijven.”