Locadia vervolgt wereldreis in China

Behalve in Engeland speelde Locadia (29) sindsdien in Duitsland (TSG 1899 Hoffenheim, VfL Bochum), de Verenigde Staten (FC Cincinnati) en Iran (Persepolis). De productiviteit die Locadia bij PSV liet zien met 62 goals in 176 duels heeft hij in het buitenland niet meer neer kunnen zetten.

Sinds zijn vertrek in januari 2018 heeft hij in ruim vijf jaar nog maar 21 doelpunten gemaakt. Het best op schot was hij voor Brighton en Persepolis. Voor beide clubs maakte de spits, die in zijn PSV-periode tegen Oranje aan zat maar zijn debuut steeds in het water zag vallen, zes goals.