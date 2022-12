Tite is kritiek op dansjes zat: ’Die spelers zouden mijn kleinkinderen kunnen zijn’

De vreugdedansjes van de spelers van Brazilië, met soms ingewikkelde patronen, kregen na de zege van de ’Seleçao’ op Zuid-Korea in de achtste finales veel aandacht. Ook negatieve. Op de persconferentie voorafgaande aan de wedstrijd tegen Kroatië waren de dansjes opnieuw onderwerp van gesprek.

„Dit is niet mijn nationale team. Het is het Braziliaanse nationale team waarvoor ik als coach verantwoordelijk ben”, zei de 61-jarige Tite, die in de wedstrijd tegen Zuid-Korea zelf ook voorzichtig mee danste aan de zijlijn. „Die spelers zouden mijn kleinkinderen kunnen zijn. Ik heb een band met ze en als ik moet dansen met hen om die band te behouden, dan doe ik dat. Maar ik zal het subtiel doen.”

De ploeg straalt tot nog toe veel vreugde uit op het WK, ondanks de druk vanuit het land om de zesde wereldtitel binnen te halen. De laatste keer dat Brazilië wereldkampioen werd was in 2002 op de eindronde in Japan en Zuid-Korea. „Het is de identiteit van het Braziliaanse voetbal en de generatie die is opgestaan. Ik geef ze het vertrouwen dat ze het kunnen, maar het vergt wel moed en persoonlijkheid om op deze manier te voetballen.”