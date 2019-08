Roche nieuwe leider Vuelta: ’Enorme opluchting’

„Toen we over de finish waren gekomen en begonnen te rekenen, dachten we al dat ik de trui misschien wel met één of twee seconden had gepakt. Dat bleek ook zo te zijn, een enorme opluchting”, zei de 35-jarige Ier van Team Sunweb bij Eurosport.

Roche stond samen met Wilco Kelderman goed in het klassement na de ploegentijdrit van afgelopen zaterdag. Daarin eindigde Sunweb als derde op vijf seconden van Astana van Miguel Ángel López. Op de finish in Calpe hield hij echter 32 seconden voorsprong op de Colombiaan over en pakte ook nog zes bonificatieseconden. Dat was genoeg om de leiderstrui te grijpen en ook ritwinnaar Nairo Quintana voor te blijven.

„Ik heb de rode trui al eens gedragen”, verwees Roche naar 2013 toen hij nog voor Saxo-Tinkoff reed. „Toen raakte ik de trui een dag later alweer kwijt op één seconde. We moeten nu even kijken of het mogelijk is om de trui te verdedigen. Ik hoop dat ik hem nu langer kan houden.”

