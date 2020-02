Ajax-fans krijgen zondag om 08.00 uur nieuws uit Utrecht

Zo’n 1200 Ajax-fans reizen zondag met bussen naar Utrecht. Zij krijgen om 08.00 uur te horen of het duel doorgaat. De wedstrijd begint om 12.15 uur in een uitverkochte Galgenwaard.

FC Utrecht en Ajax vrezen de zware storm Ciara, die zondag over het land trekt. Aan de kust kan windkracht 10 worden bereikt, met windstoten van ruim 130 kilometer per uur. De KNVB vertelde eerder al de situatie in Alkmaar extra in de gaten te houden. AZ trapt daar zondag om 14.30 uur af tegen Feyenoord.

Vorig jaar augustus stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in tijdens een storm. De club uit Alkmaar benadrukte afgelopen week al dat de situatie nu veilig is.