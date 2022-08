AZ vermaakt niet tijdens openingsduel, maar wint wel

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Waar Heerenveen en Sparta vrijdagavond bij de start van speelronde 1 al niet wisten te vermaken, daar maakten AZ en Go Ahead van het slot van het voetbalweekeinde evenmin een traktatie. Desalniettemin was het een wonder dat beide ploegen met 0-0 gingen rusten, want Bas Kuipers kreeg op slag van rust met zijn hoofd dé kans om Go Ahead op 0-1 te zetten. AZ-goalie Hobie Verhulst voorkwam dat met een uitstekende redding.

Hobie Verhulst brengt redding. Ⓒ ANP/HH

Het was na rust hopen op wat meer vermaak in Alkmaar, maar hoewel AZ de nodige kansjes wist te noteren duurde het tot twintig minuten voor tijd eer de bevrijdende 1-0 op het scorebord stond. Het was Vangelis Pavlidis die op een voorzet vanaf rechts zijn voet tegen de bal zette en Jeffrey de Lange passeerde.

Met de treffer viel het kwartje wel direct de kant van AZ op, zo bleek. De ploeg van Pascal Jansen ging wat vrijer voetballen en kreeg via Myron van Brederode, die zich de hele wedstrijd al ijverig had getoond, loon naar werken: 2-0.

Dundee United verliest

Dundee United heeft in aanloop naar het cruciale treffen met AZ verloren in de Schotse competitie. Livingston was met 1-0 te sterk op Tannadice Park, waar AZ donderdag nog een 1-0-nederlaag leed.

AZ moet komende donderdag winnen om verder te gaan in de Conference League, het derde clubtoernooi van Europa. De aftrap in Alkmaar is om 21.00 uur.