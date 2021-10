Premium Het beste van De Telegraaf

’Zo krijg je nooit de beste’ Onrust en zorgen binnen Nederlandse topsport over opvolging Maurits Hendriks

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Maurits Hendriks Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Binnen de Nederlandse topsport heerst bezorgdheid en verontwaardiging over de gang van zaken rond de opvolging van Maurits Hendriks. De succesvolle technisch directeur van NOC*NSF zwaait in februari af en kandidaten worden geacht te solliciteren. Volgens de wervingsadvertentie gaat het niet meer om een technisch directeur maar om een manager topsport. „Zo krijg je nooit de beste”, zegt Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV. „Toppers in de sport solliciteren niet, maar worden gevraagd.”