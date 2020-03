Nog een corona-besmetting in Formule 1

De Italiaanse firma laat weten dat de medewerker zondag positief getest is op het virus en dat hij of zij alle relevante procedures doorloopt van de plaatselijke gezondheidsinstanties. De Grand Prix van Australië werd vrijdag op het laatste moment afgeblazen, nadat een teamlid van McLaren de avond ervoor positief was getest op het virus. Hij is inmiddels wel aan de betere hand. Veertien andere teamleden van McLaren zitten voorlopig uit voorzorg nog in quarantaine in Melbourne.

Een aantal fabrieken, zoals die van Ferrari en McLaren, zijn voorlopig ook gesloten. De beide fabrieken van Mercedes in Engeland zijn nog wel open. Leden van het topteam die in Melbourne zijn geweest, worden wel twee weken in quarantaine geplaatst.