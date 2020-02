Pato heeft tip voor Ajax-aanwinst Antony

De Braziliaanse aanwinst komt komende zomer voor een bedrag van maximaal 21,75 miljoen euro naar Amsterdam, maar maakt eerst het seizoen af in Brazilië.

De 19-jarige aanvaller doet er de komende maanden goed aan om zijn oor te luisteren te leggen bij de elf jaar oudere Pato, die zelf in 2007 als broekie naar AC Milan trok.

„Ik heb het er met hem over gehad dat het geweldig is dat hij nog een half jaar bij São Paulo mag blijven. Toen AC Milan mij kocht, wilde ik zelf graag nog zes maanden bij mijn oude club Internacional blijven. Milan stond er echter op dat ik direct naar Italië zou komen.”

Alexandre Pato ziet het zitten in Antony. Ⓒ Reuters

Omdat hij vanwege zijn jonge leeftijd niet speelgerechtigd was, kon Pato toen maandenlang alleen maar trainen. Dat probleem heeft Antony niet.

De Braziliaans jeugdinternational wil São Paulo club in zijn laatste periode bij de club naar de landstitel leiden en afscheid nemen in stijl. „Iedereen weet dat hij een groot talent is”, aldus Pato tegenover UOL.

„Ik weet zeker dat hij ons in de komende maanden nog veel plezier gaat brengen. Ik steun hem, hij is een erg goede jongen, die nu ook nog zelf een kleine jongen heeft gekregen. Ik wens hem alle geluk van de wereld en hoop dat hij ons in de komende maanden nog kan helpen.”

De routinier heeft alvast één tip voor Antony, voor wanneer hij naar Nederland verhuist. „Ik heb hem gezegd dat hij zo snel mogelijk de taal moet leren, zodat hij een band kan opbouwen met de mensen. Ik ben er zeker van dat hij bij Ajax mooie dingen kan laten zien.”