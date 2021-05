Tom Dumoulin maakt rentree in Zwitserland

In januari van dit jaar kwam opeens het verrassende bericht naar buiten dat Dumoulin de wielersport voor onbepaalde tijd zou verlaten. Dat was net nadat de ploeg de Tour-plannen bekend had gemaakt en waar de Limburger een belangrijke rol in zou gaan spelen.

Rugzak van schouders

„Alsof er een rugzak van 100 kilo van zijn schouders viel”, zo omschreef Dumoulin toen de zware ballast die hij al lange tijd met zich mee zeulde. De 30-jarige Limburger was niet gelukkig, zoekende naar zijn ’ware ik’ en dus nam hij de rigoureuze beslissing in zijn eigenbelang.

„Ik werd helemaal vrolijk wakker, nadat ik deze beslissing had genomen om na te denken”, vertelde hij in januari nog met een lach op zijn gezicht. „Wat wil Tom Dumoulin met zijn leven? Wil ik nog steeds wielrenner zijn? En zo ja, hoe? Als ik de Tour wil winnen, hoe moet ik daar dan naartoe werken? Die vragen zijn al een paar maanden heel diep aan het opborrelen en ik krijg niet te tijd om die te beantwoorden.”

Euforie en demonen

De wielerwereld werd verrast, aan de andere kant was ook zichtbaar dat de Maastrichtenaar niet dolgelukkig op zijn fiets zat. Zijn rentree na 420 dagen zonder koers zorgde voor een moment van euforie, maar al snel vochten diep van binnen nieuwe demonen om voorrang.

„Het is moeilijk voor me om uit te vinden hoe mijn weg te vinden als Tom Dumoulin de wielrenner. De druk die er bij komt kijken, met de verwachtingen van verschillende partijen. Ik wil graag dat de ploeg blij is, mijn teamgenoten, de sponsoren, mijn vrouw en mijn familie. Daardoor wil ik het voor iedereen goed doen en ben ik mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten”, aldus de Giro-winnaar van 2017, die in 2018 zowel in de Ronde van Italië als de Ronde van Frankrijk als tweede eindigde. In 2017 pakte hij de wereldtitel tijdrijden.

En nu denkt hij toch het geluk weer terug te vinden op de fiets. Het tijdrijden blijft zijn grote liefde, want dat is ook hetgeen waar hij zich na de Ronde van Zwitserland (de Tour de France laat hij schieten) op wil gaan richten. Na het zilver op deze discipline in Rio 2016, hoopt hij nu op de olympische tijdrit in Tokio zijn gouden droom te vervullen.