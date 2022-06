Premium Het beste van De Telegraaf

FC Utrecht-aanwinst Taylor Booth dankt Kimmich voor alle wijze lessen

Door Jeroen Kapteijns

Henk Fraser coacht Taylor Booth. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT FC Utrecht-nieuweling Taylor Booth vertrok al op zijn veertiende bij zijn familie in Salt Lake City voor een zwerftocht door de internationale voetballerij. Via Arizona en Florida kwam hij bij Bayern München terecht, waar hij dicht tegen het eerste aan zat, maar met het oog op zijn verdere ontwikkeling koos de Amerikaan voor FC Utrecht, waarmee hij donderdag zijn eerste training afwerkte. ,,Mijn eerste indrukken zijn heel positief. FC Utrecht is een heel professionele club. De mensen zijn geweldig. En de stad is prachtig. Alleen het parkeren is een ramp”, aldus Booth (21), die liever vijf maanden eerder naar Nederland was gekomen. ,,FC Utrecht wilde me in januari al hebben, maar Bayern stond dat niet toe.”