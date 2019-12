Sport kort: Matla terug in Oranje-selectie

Hockey: Matla keert terug bij Oranje

18.32 uur: Frédérique Matla keert terug in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Alyson Annan maakte bekend dat de speelster van Den Bosch deel uit maakt van een groep van 22 die zich gaat voorbereiden op de Olympische Spelen van 2020. De definitieve selectie voor Tokio zal straks bestaan uit 16 speelsters en twee reserves.

In vergelijking met de trainingsgroep die Annan in september aanwees maken Noor de Baat (Amsterdam), Yibbi Jansen en Famke Richardson (beiden SCHC) geen deel meer uit van de groep. Kelly Jonker (Amsterdam) nam eerder zelf afscheid. Ze is zwanger. Matla werd onlangs door de internationale hockeyfederatie genomineerd voor de prijs van grootste talent van het jaar en beste hockeyster van 2019.

Andrew Heffernan zelf in actie in 2015. Ⓒ Jacob Melissen

Paardensport: Heffernan nieuwe bondscoach eventing ruiters

17.33 uur: Andrew Heffernan is benoemd tot bondscoach van de Nederlandse ruiters in de eventing, de voormalige military. De in Engeland wonende trainer volgt Bettina Hoy op. De Duitse stopt na het missen van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio bij TeamNL.

Heffernan kwam zelf vaak uit voor Oranje. Hij maakte onder meer deel uit van de formatie die op het WK van 2014 brons won, voor Nederland een niet eerder geleverde prestatie. Heffernan kwam ook uit op de Olympische Spelen van Londen in 2012. De overeenkomst met Heffernan geldt vooralsnog voor 2020, daarna volgt een evaluatie. Nederland heeft voor Tokio wel twee individuele startbewijzen in de eventing. Bij het springen en de dressuur komt TeamNL met een volledige equipe.

Voetbal: Dost dit kalenderjaar mogelijk toch nog in actie

15.02 uur: Bas Dost komt voor de winterstop mogelijk toch nog in actie. De spits van Eintracht Frankfurt is al teruggekeerd op het trainingsveld, zo zei zijn trainer Adi Hütter vrijdagmiddag. „Dost kon vandaag weer meetrainen. Er zijn meerdere gedetailleerde onderzoeken geweest en er is aangetoond dat een zenuw in de lies hem pijn bezorgde. Momenteel heeft hij geen symptomen”, aldus Hütter. „Als hij nog voor de winterstop mee kan doen, zou dat voor ons allemaal goed nieuws zijn.” Vorige week verklaarde Hütter nog dat Dost tot eind december afwezig zou zijn wegens een spierblessure.

Luka Doncic (L) van de Dallas Mavericks probeert Tony Snell van zich af te houden. Ⓒ BSR Agency

Basketbal: Doncic blijft imponeren in de NBA

07.55 uur De Sloveense basketballer Luka Doncic (20) blijft imponeren in de NBA. Hij leidde zijn ploeg Dallas Mavericks in Mexico City met 122-111 langs Detroit Pistons. Doncic nam ruim een derde van de productie voor zijn rekening: 41 punten.

Behalve voor zijn 41 punten was Doncic goed voor 12 rebounds en 11 assists. Voor de twintigste keer op rij noteerde Doncic een zogenoemde 20-5-5, oftewel een minimum van 20 punten, 5 rebounds en 5 assists. Afgelopen weekend was hij Michael Jordan, die in maart en april van 1989 tot achttien achtereenvolgende 20-5-5’s kwam, al gepasseerd.

Voor de Mavericks was het de zesde opeenvolgende zege. Ze leidden in het derde kwart met 24 punten, maar lieten de Pistons het gat verkleinen tot negen punten. Echt spannend werd het geen moment.