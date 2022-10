Elftal van de Week: ’Reijnders behoort tot bepalende spelers’

Buitenland

Jongste slachtoffertje stadiondrama Java was pas 5: ’Traangasgranaten en bijtende politiehonden’

Er is een grondig onderzoek bevolen naar het voetbaldrama in het Indonesische Malang waar dit weekend minstens 125 doden vielen. Het jongste slachtoffer was pas 5 jaar. Het jongetje kwam voor het eerst met zijn vader mee naar een voetbalmatch kijken. Dat was ook het geval voor twee broers van 14 en ...