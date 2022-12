Qatar-editie derde best bezochte WK ooit

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Meer dan 3,4 miljoen toeschouwers in WK-stadions

15.28 uur: De stadions tijdens het WK hebben meer dan 3,4 miljoen toeschouwers verwelkomd, blijkt uit cijfers die de FIFA maandag bekendmaakte. Slechts twee keer eerder telde een mondiale eindronde meer toeschouwers.

Volgens het Qatarese persbureau QNA zagen in totaal 3.404.252 toeschouwers een WK-wedstrijd in Qatar. Alleen tijdens het WK 1994 in de Verenigde Staten (3.587.538) en het WK 2014 in Brazilië (3.429.873) waren er meer fans in de stadions.

Er zouden 2.457.059 mensen aanwezig zijn geweest bij de wedstrijden in de groepsfase, 411.609 in de achtste finales, 245.221 in de kwartfinales en 157.260 in de halve finales. De finale in het Lusail Stadium tussen Argentinië en Frankrijk was zondag met 88.966 toeschouwers uitverkocht.

De FIFA meldde dat er met name supporters uit landen als Saoedi-Arabië, India, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Mexico naar Qatar waren afgereisd. In totaal zouden meer dan een miljoen bezoekers naar Qatar zijn getrokken.

Franse voetbalploeg laat evenement voor fans schieten

13.31 uur: De Franse ploeg laat zich maandagavond toch niet zien in Parijs voor een bedankje aan de fans. Eerder kondigde de Franse minister van Sport, Amélie Oudea-Castera, aan dat de verliezend WK-finalist aanwezig zou zijn bij een evenement voor supporters op de Place de la Concorde in de hoofdstad.

„De spelers geven er de voorkeur aan om vanavond naar huis te gaan en dat begrijp ik, dat is compleet normaal”, verklaarde voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond FFF.

Frankrijk verloor zondag onder het toeziend oog van president Emmanuel Macron in het Lusail Stadium de finale via strafschoppen van Argentinië. Het team vliegt maandag terug naar Frankrijk, waar de ploeg van Didier Deschamps aan het begin van de avond wordt verwacht.

Macron ontvangt de Franse selectie komende maand, kondigde Oudea-Castera bij Radio France International aan. „De president van de republiek zal u bedanken en u feliciteren.” De president sprak meteen na afloop van de finale al troostende woorden in de kleedkamer en op het veld tegen de spelers. „Ik ben trots op jullie”, zei Macron.