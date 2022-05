50.000 Roma-fans uit hun dak na goal en winst tegen Feyenoord

In het Stadio Olimpico gingen 50.000 uitzinnige fans, die net mee konden naar Tirana, uit hun dak toen ze AS Roma zagen scoren op groot scherm. Met dank aan toptalent Nicolo Zaniolo die de enige treffer tegen Feyenoord voor zijn rekening nam.

Uiteraard barstte er na het laatste fluitsignaal een heus volksfeest los in het stadion van Roma.

AS Roma showt beker midden in de nacht in Rome

Enkele uren na het winnen van de Conference League hebben de spelers van AS Roma de beker laten zien aan de supporters die zich hadden verzameld bij het trainingscomplex in de Italiaanse hoofdstad. Trainer José Mourinho en zijn spelers stapten na de gewonnen finale in Tirana direct het vliegtuig in. De Romeinen arriveerden rond 04.30 uur op vliegveld Fiumicino en reden daarna in een bus naar het trainingscomplex.

Aanvoerder Lorenzo Pellegrini verscheen daar met de beker in zijn handen als eerste op een steiger die was neergezet aan de rand van het complex. Aan de andere kant van de muur stonden enkele honderden supporters van AS Roma die de spelers en Mourinho toejuichten.