Assistent Webo mag ondanks rood op bank zitten bij Basaksehir

De Europese voetbalbond is een disciplinair onderzoek gestart naar de gebeurtenissen van dinsdagavond. De vierde official, de Roemeen Sebastian Coltescu, zou in de communicatie met de eveneens Roemeense scheidsrechter een racistische term hebben gebruikt over de Kameroense assistent-coach van Basaksehir, die kort daarvoor boos had gereageerd op een beslissing van de arbitrage.

Toen Webo vervolgens de rode kaart getoond kreeg, protesteerde de Turkse bank over het racistische taalgebruik van de official. De spelers van beide teams verlieten na tien minuten discussiëren met de scheidsrechter het veld.

In het stadion van Paris Saint-Germain hangen woensdag meerdere spandoeken tegen racisme. „Parijs verenigd tegen racisme”, staat op een van de doeken. Op de tribunes ligt een groot spandoek met de logo’s van beide clubs met daarbij de tekst ’Nee tegen racisme’. De spelers van beide clubs dragen bij het betreden van het veld shirts met daarop ook ’Nee tegen racisme’ afgedrukt.