Iconen zwichten voor Saoedi-miljarden in omstreden LIV-series Geldoorlog in golfsport: Tiger Woods slaat bedrag van ’hoog in negen cijfers’ af

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tiger Woods veegde een mega-aanbieding van tafel. Ⓒ Getty Images

De geldoorlog in de golfsport heeft een punt van ongekende proporties bereikt. In Londen gaan donderdag de omstreden LIV-series van start, en dat heeft desastreuze gevolgen. Vooral de Amerikaanse Tour (PGA) stelt zich keihard op richting deserteurs die kiezen voor een uitstapje naar de nieuwe speler, die met miljarden dollars smijt. Majorwinnaars als Phil Mickelson en Dustin Johnson liepen weg voor astronomische bedragen van negen cijfers, en wat doet Tiger Woods? De geldoorlog is ontketend door het financiële orgaan (PIF) van Saoedi-Arabië, het land dat zijn slechte reputatie - als het gaat om mensenrechten - via topsport zou willen verdoezelen.