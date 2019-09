Boadu valt weg bij Jong Oranje

Ook Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia (20) heeft afgezegd bij bondscoach Erwin van de Looi. De linkspoot is ziek.

Daishawn Redan (18) is opgeroepen als vervanger van Boadu, van het wie het onduidelijk is hoe erg zijn klachten zijn. Het is voor de aanvaller van Hertha BSC de eerste keer dat hij deel uitmaakt van de selectie Jong Oranje. Het gemis van Malacia denkt Van de Looi ’intern’ op te kunnen vangen.

Jong Oranje speelt volgende week op De Vijverberg in Doetinchem tegen Jong Cyprus. Het is het eerste duel in de kwalificatiereeks richting het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië.