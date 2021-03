Hakim Ziyech schiet Chelsea naar kwartfinale Champions League

De voormalig Ajacied begon zowaar in de basis van de formatie van trainer Thomas Tuchel. In de 34e minuut schoot Ziyech op aangeven van Timo Werner met rechts de bal achter Atlético-keeper Jan Oblak.

Even voor het doelpunt van Ziyech claimden de spelers van Atlético een strafschop. Verdediger César Azpilicueta van Chelsea hield de doorgebroken Yannick Carrasco even vast. Maar de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato vond dat onvoldoende voor een penalty, tot afgrijzen van de opnieuw fanatiek meelevende trainer Diego Simeone van Atlético.

De Argentijnse trainer was kennelijk niet tevreden over het optreden van Luis Suárez. Hij haalde zijn topscorer na een klein uur naar de kant, op het moment dat Atlético minimaal twee doelpunten nodig had voor een plaats in de kwartfinale. De moegestreden Ziyech werd een kwartier voor tijd afgelost. Hij liep een stuk vrolijker naar de zijlijn dan Suárez die zijn trainer negeerde.

Het tweeluik was zo goed als beslist nadat Atlético na 82 minuten verder moest met 10 man. Stefan Savic kreeg een rode kaart voor een lichte elleboogstoot op de borst van Antonio Rüdiger. Invaller Palmieri ontnam de bezoekers in blessuretijd met zijn eerste balcontact het laatste beetje hoop op succes.

Atlético Madrid kan zich na de uitschakeling volledig concentreren op de race naar de eerste landstitel sinds 2014. De koploper van La Liga verdedigt in de laatste 11 competitiewedstrijden een voorsprong van 4 punten op FC Barcelona. Het als derde geklasseerde Real Madrid volgt op 6 punten.

’Matchwinner’ Ziyech: blij met goede spel van Chelsea

„We mogen blij zijn met ons spel”, zei Ziyech na het bereiken van de volgende ronde.

„De eerste 10 minuten was het even wennen”, aldus Ziyech. „Daarna kregen we de controle en die hebben we niet meer weggegeven. Wij scoorden en daarna hebben zij bijna geen kansen meer weggegeven. We hebben het goed gedaan.”

Over zijn eigen optreden: „Het was een belangrijk doelpunt. Het is fijn dat ik heb gescoord. Ik zit hier al een tijdje op te wachten.”

Chelsea’s trainer Thomas Tuchel zei: „We hebben geprobeerd onze problemen met een aanvallende speelstijl op te lossen. Daarvoor zijn we beloond. Ook hebben we bewezen dat we met een positieve instelling kunnen winnen. Net als Atlético hebben we gevochten en afgezien. Ik denk dat Chelsea een indrukwekkende prestatie heeft geleverd.”

Bayern simpel door

Bayern München heeft de tweede wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Lazio ook gewonnen. Dat deed de formatie van trainer ’Hansi’ Flick met 2-1. De ontmoeting in de Allianz Arena was niet veel meer dan een formaliteit. In Rome waren de Duitsers eerder al met 4-1 te sterk.

De titelverdediger van het toernooi kwam na ruim een half uur op voorsprong. Robert Lewandowski scoorde uit een strafschop. Ongeveer een kwartier voor tijd zorgde Eric Maxim Choupo-Moting voor 2-0. Dat was bovendien de 1000e goal van Bayern in een Europese competitie.

Marco Parolo scoorde in de slotfase nog voor de Italianen.

Bij Bayern ontbrak doelman Manuel Neuer vanwege een griepje. Hij werd vervangen door Alexander Nübel, de oud-keeper van Schalke die daarmee voor de derde keer zijn opwachting maakte bij de kampioen.

Wesley Hoedt bleef op de bank bij Lazio.