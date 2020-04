Real Madrid-spits Jovic riskeert huisarrest voor verjaardagsfeestje vriendin

De Serviër was verplicht om thuis te blijven, nadat er basketballers van Real Madrid positief hadden getest op corona. Jovic lapte dat aan zijn laars en reisde naar Servië om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Hij riskeert een boete en huisarrest.

Eerder werd landgenoot Aleksandar Prijovic veroordeeld tot drie maanden huisarrest. De 29-jarige spits, afgelopen seizoen op de loonlijst van Al-Ittihad, had negentien mensen uitgenodigd in een hotel in Belgrado.

’Verkeerde instructies’

Op Instagram kwam Jovic destijds met een verklaring. „Gezien de situatie in de wereld en in mijn land wil ik onze mensen steunen. Ten eerste vind ik het vervelend dat het tijdens deze dagen constant over mij gaat en niet over de hoofdrolspelers die deze crisis bestrijden, de doktoren en alle andere mensen die aan onze gezondheid werken. Ik ben in Madrid negatief getest op Covid-19, daarom besloot ik naar Servië te reizen, om onze mensen te steunen en dicht bij mijn familie te zijn, in overleg met de club.”

Jovic werd naar eigen zeggen in Servië opnieuw getest, en ook die test was negatief. „Ik vind het heel vervelend dat sommige mensen hun werk niet goed hebben uitgevoerd en mij niet de juiste instructies hebben gegeven over hoe ik mij moest gedragen in isolatie. In Spanje mag je wel naar de supermarkt en naar de apotheek, hier niet.”

„Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die ik schade heb toegebracht of op een of andere manier in gevaar heb gebracht. Ik hoop dat we hier samen uitkomen”, besluit Jovic.