Winnares Ardens drieluik grijpt seizoen van ’laatste kans’ met beide handen aan Fenomenale hattrick Vollering: ’Van Vleuten heeft mij uitgedaagd’

Door Hans Ruggenberg

LUIK - Er vloeiden in een week tijd veel tranen bij Demi Vollering. Eerst na haar zege in de Amstel Gold Race, vervolgens in de Waalse Pijl, om in Luik-Bastenaken-Luik haar fenomenale hattrick te voltooien. Eén vrouw realiseerde eerder diezelfde trilogie (in 2017), en dat is niet toevallig haar trainer en ploegleider Anna van der Breggen. Vollering is ontegenzeggelijk de nieuwe superster in het vrouwenpeloton. Volgens haar is dat mede dankzij haar grootste rivaal: „Annemiek van Vleuten heeft mij uitgedaagd…”