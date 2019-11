Van Bommel neemt het op voor PSV-schlemiel

„Je moet zorgen dat je in de wedstrijd blijft. Er moet iets over je heen komen van ’dit gaat ons niet gebeuren’. Bij 0-0 hadden we in de rust nog iets kunnen doen”, zei Van Bommel. PSV kreeg vorige week tegen FC Utrecht ook al twee rode kaarten.

Bekijk ook: AZ vernedert PSV in Eindhoven

Thomas viel niet zoveel te verwijten, vond de PSV-coach. „Hij wilde een kapactie maken. Om dat te doen, moet je je voet over de bal zetten. Het was een zwaar ongelukkige actie, hij kon er weinig aan doen”, legde Van Bommel uit. „Met tien man wordt het tegen een goed voetballende ploeg als AZ erg lastig.”

PSV miste veel basisspelers, onder wie topscorer Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren. Van Bommel: „Dat zijn hele goede spelers, maar daardoor verlies je vandaag niet deze wedstrijd.”

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie