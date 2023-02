FC Groningen kan eindelijk weer juichen dankzij ruime winst op Excelsior

Groningen speelde vanaf de aftrap met de nodige drang naar voren en dat resulteerde na een klein kwartier al tot de openingstreffer. Johan Hove werd knap gevonden door Daleho Irandust en hij schoot goed raak in de verre hoek. Groningen kreeg kansen om voor rust de score verder op te vijzelen, maar liet dat na.

De speler met de meeste kansen was Ricardo Pepi. Even na rust was het bij zijn vierde poging dan wel raak. Na een goede diepe bal van Irandust bleef de Amerikaanse spits rustig om vervolgens de 2-0 laag binnen de te schuiven. De goal viel na een sterke start van de tweede helft van de bezoekers, maar die opleving werd zo direct in de kiem gesmoord. Pepi was even later zelfs dicht bij zijn tweede, maar de paal weerhield hem daarvan.

De 3-0 kon kort na het debuut van Jetro Willems bij Groningen wel gevierd worden. Liam van Gelderen, die in de eerste minuten na rust nog een cruciale verdedigende ingreep had, kreeg de bal tegen zich aangeschoten en schoot vervolgens overtuigend binnen.

Zo konden de drie punten gevierd worden in de Euroborg. Het betekende de eerste Eredivisie-zege sinds de 4-2 overwinning op PSV van 23 oktober.