Novak Djokovic: ’Waar ik welkom ben, speel ik’

„Medvedev verdient het ook om de numer een te zijn”, vertelde Djokovic zondag op een persconferentie in het emiraat. „Dat zal ook gebeuren, is het deze week niet, dan later. Ik zal de eerste zijn om hem te feliciteren.”

Omdat hij niet aan het Australian Open kon deelnemen, liep Djokovic een pak punten mis en zolang hij zich niet laat vaccineren, zal hij nog heel wat toernooien moeten laten schieten. „Ik heb de toernooien momenteel niet voor het uitkiezen”, beseft Nole. „Waar ik welkom ben, speel ik. Vrijwel elke kans grijp ik, want ik tennis nog altijd heel graag en de motivatie is nog groot. Hier voel ik me alvast heel welkom. Ook door het merendeel van de andere spelers die ik al gezien heb, werd ik goed onthaald.”

Hij vervolgt: „Ik kijk er alvast naar uit om weer op het tennisveld te staan. De trainingen heb ik een drietal weken geleden hervat. Met heel veel zin. Ik sla nu eenmaal graag met een racket tegen een balletje. Ik had wel een doel nodig om naar toe te werken en dat vond ik hier. Ik denk wel dat ik er klaar voor ben.”