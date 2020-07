Tokio heeft huisvesting ook voor 2021 weer vastgelegd

Ook de huisvesting van de atleten in het olympisch dorp is inmiddels geregeld, aldus directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité. Muto vertelde tijdens de 136e IOC-sessie, die online werd gehouden, dat Japan inmiddels een akkoord heeft bereikt met alle betrokken locaties.

Het olympisch dorp, waarin de atleten verblijven, zou na deze zomer worden omgebouwd tot luxe appartementencomplexen. De meeste huizen waren al verkocht. De kopers moeten nu een jaar langer wachten tot ze hun appartement in kunnen. Het IOC heeft ook de locaties waar de media hun werk doen, het IBC en MPC, opnieuw kunnen vastleggen.

Uitgeklede versie

De Olympische Spelen zouden eigenlijk volgende week beginnen. Het mondiale sportevenement is als gevolg van de coronacrisis een jaar uitgesteld. Japan en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werken aan een ’uitgeklede’ versie van de Spelen. „Het moet simpeler, om de kosten te reduceren”, zei Muto. „Daarnaast focussen we ons op de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers.”

Het programma voor de Spelen, van 23 juli tot en met 8 augustus 2021, blijft nagenoeg gelijk. Twee dagen voor de openingsceremonie vindt in Fukushima al een softbalwedstrijd plaats. De ’piek’ in het schema is op zaterdag 7 augustus, als maar liefst 34 medaille-evenementen op het programma staan, zoals de marathon voor vrouwen in Sapporo en de finales bij het honkbal, basketbal, voetbal en volleybal.

Vlam

Het is de bedoeling dat de olympische vlam de geplande route door Japan aflegt, maar wel in een versimpelde vorm. De Japanners denken in de herfst een goede inschatting te kunnen maken van de extra kosten die het verschuiven van de Spelen met zich meebrengt.

De verkochte tickets voor de Spelen blijven geldig. Sportliefhebbers die hun gekochte kaartjes willen teruggeven, kunnen dat vanaf de herfst doen.