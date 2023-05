Eerste Nouri-AED onthuld: ’Veel mensen binnen Ajax hebben een reanimatiecursus gevolgd’

„Het is belangrijk dat de eerste in Amsterdam is onthuld”, zei Van de Sar tegenover ESPN. „Dat is waar de Nouri Foundation voor staat, dat er hiervoor betere toegankelijkheid en kennis. Na het ongeluk met Nouri hebben er binnen Ajax veel mensen een reanimatie- of EHBO-cursus gevolgd, om te zorgen dat ze kunnen handelen als dat nodig is.”

Ook Abderrahim heeft inmiddels zo’n cursus gedaan. „Dat was confronterend in het begin. Iemand van de Hartstichting deed het voor en maakte van die bewegingen die de artsen ook uitvoerden bij mijn broertje. Ik kreeg daar een flashback van en dat was in het begin niet prettig. Kort daarna heb ik de knop omgedraaid, omdat ik wist dat ik het deed om iets goeds te doen. Het was heel leerzaam en ik raad het iedereen aan.”

Volgens Abderrahim is de situatie rondom Abdelhak niet veel veranderd vergeleken met de laatste update. „Hij is vrolijk en actief. Dit soort dingen vertellen wij hem ook, dat dit gebeurt in zijn naam. Daar wordt hij eerst emotioneel van, wat moeilijk is om te zien. Tegelijkertijd is het ook weer goed dat hij dat begrijpt. Kort daarna volgt weer de glimlach.”

In totaal zullen er door heel Nederland 34 van deze Nouri-AEDs verspreid worden. 34 was het rugnummer dat Nouri droeg in het eerste van Ajax totdat in hij in 2018 tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen een hartstilstand kreeg, waar de middenvelder zwaar hersenletsel aan overhield.