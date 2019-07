Verstappen over ’matchfixing’: ’Achterlijke gedachte’

In de paddock zongen de verhalen rond dat Mercedes de motor – los van de koelingsproblemen – wat had teruggeschroefd en ook voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen deed de voorbije dagen uitspraken in die richting, om overigens wel te benadrukken dat dat volgens hem niets afdeed aan de knappe prestatie van de in Spielberg winnende Verstappen.

„Het was ons gegund, toch?”, reageert Verstappen zelf na de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. „Dat vind ik een achterlijke gedachte. Als je zo gaat redeneren, spoor je echt niet.”

Verstappen kende op Silverstone een goede kwalificatie (vierde) en verwacht minimaal voor een podiumplek te kunnen vechten tijdens de race. Hij nam ook afstand van geruchten uit Duitsland dat motorleverancier Honda al eind juli, tijdens de laatste Grand Prix voor de zomerstop in Hongarije, een nieuwe motor presenteert. „Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen”, aldus de Limburger. Zijn team Red Bull Racing gaf eerder zelf al aan dat de nieuwe motor naar verwachting vlak na de zomerstop in België of Italië wordt geïntroduceerd.