American-footballer Hamlin mag training weer hervatten na hartstilstand

De toen 24-jarige speler van Buffalo Bills kreeg in januari een hartstilstand tijdens de wedstrijd tegen Cincinnati Bengals. Hij zakte in elkaar en bleef roerloos liggen. Na reanimatie op het veld werd hij overgebracht naar een ziekenhuis in Cincinnati. Na een week mocht hij het ziekenhuis verlaten.

„Hij is vrijgegeven om volledig de activiteiten te hervatten als andere spelers die terugkeren van een blessure”, liet algemeen manager Brandon Bean van de Buffalo Bills weten. „Hij mag alles doen, hij is hier en heeft de wil om zijn rentree te maken.” Volgens Bean hebben drie medisch specialisten Hamlin toestemming gegeven weer te gaan trainen.