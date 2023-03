Premium Het beste van De Telegraaf

INTERVIEW Van marathonschaatser naar para-wielrenner Leven Martin van de Pol veranderde na dramatische val voorgoed: ’Niemand heeft je morgen beloofd’

— Als grote belofte in het marathonschaatspeloton zag het leven van Martin van de Pol er rooskleurig uit. Hij was bezig om zijn droom waar te maken totdat een ernstig ongeluk op de ijsbaan zijn leven compleet overhoop gooide. Hij weigerde bij de pakken neer te zitten en besloot er het beste van te maken. Aan de vooravond van de NK Para-Cycling in het Limburgse Beek, waar hij zondag zijn titel verdedigt, deelt de inmiddels 32-jarige sportman zijn inspirerende verhaal.

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Martin van de Pol: „Alles in mijn leven is eigenlijk alleen maar positiever geworden.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

